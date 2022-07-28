Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Luan Peres, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Luan Peres’i İstanbul’a getiriyor. Peres'in, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Yeni sezon için takıma yapılacak takviyelere devam eden Sarı-lacivertliler, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres ve kulübü ile anlaşma sağladı.
Akşam saatlerinde İstanbul’a gelecek olan Luan Peres'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Etiketler: Fenerbahçe
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