Yeni sezon için takıma yapılacak takviyelere devam eden Sarı-lacivertliler, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres ve kulübü ile anlaşma sağladı.

Akşam saatlerinde İstanbul’a gelecek olan Luan Peres'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.