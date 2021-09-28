alatasaray’da Marsilya maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, deplasmandaki zorlu karşılaşma öncesinde sahaya çıkaracağı kadroyu netleştirmeye çalışıyor.

Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçının 11’inde birkaç değişikliğe gidecek. Takımla çalışmaya başlayan Boey ve Barış kafileye dahil edilecek ancak ilk 11’de olmayacak.

Galatasaray’ın kalesinde kaptan Muslera, savunmanın sağında Yedlin, solunda Aanholt forma giyecek. Avrupa’da cezası olmayan Marcao, stoperde Nelsson'un yanında görev yapacak.

Teknik heyetin orta saha kurgusunda değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Savunmanın önünde Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau ikilisi şans bulacak.

Göztepe maçında 1 gol atan Morutan’ın forvet arkasında forma giymesine kesin gözle bakılıyor.

Hücum hattının solunda Kerem’i düşünen Fatih Terim, sağ kanat için henüz tercihini yapmadı. Deneyimli teknik adam, bu alanda Emre Kılınç veya Feghouli'yi sahaya sürecek..

Forvette ise Diagne ve Halil Dervişoğlu forma için rekabet halinde. Göztepe maçında pozisyon yaratmada etkili olan Senegalli oyuncunun Halil’in bir adım önünde olduğu ifade edildi.