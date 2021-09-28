Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun perdesi 30 Eylül Perşembe günü açılıyor.

Kupayı 9 kez kazandığı Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic'in bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak Partizan'ı çalıştırma kararından sonra ligde yer alacak koçlar içinde en tecrübelisi yine Messina oldu.

Avrupa basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan Messina, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez kazandı.

Şampiyonluk yaşayan 6 başantrenör var

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak başantrenörler içinde şampiyonluk yaşayan 6 isim bulunuyor.

Messina 4 şampiyonlukla listenin başında yer alırken, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ile CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis takımlarıyla ikişer kez mutlu sona ulaştı.

Zenit'i çalıştıracak Xavi Pascual daha önce Barcelona'yla, Olmypiakos'a dönen Georgios Bartzokas Yunan ekibiyle birer kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.

Geçen sezon Anadolu Efes'e tarihi zaferi yaşatan Ergin Ataman da kupayı kazanan isimler arasına adını yazdırdı.

Ergin Ataman en tecrübeli üçüncü isim

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde bu sezon yer alacak çalıştırıcılar arasında en tecrübeli 3. isim olarak dikkati çekiyor.

Ataman, bu sezon 16. kez Avrupa Ligi arenasında boy gösterecek. Messina ve Baskonia'yı çalıştıran Dusko Ivanovic'ten sonra organizasyonda en çok yer alan üçüncü başantrenör olarak sezona başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle:

İsim Takım Yaş Sezon Şampiyonluk Ettore Messina AX Armani Exchange Olimpia Milan 62 19 4 Pablo Laso Real Madrid 54 9 2 Dimitris Itoudis CSKA Moskova 51 7 2 Ergin Ataman Anadolu Efes 55 15 1 Xavi Pascual Zenit 49 14 1 Georgios Bartzokas Olympiakos 56 9 1 Dusko Ivanovic Baskonia 64 17 - Velimir Perasovic Unics Kazan 56 11 - Ioannis Sfairopoulos Maccabi Playtika 54 7 - Dejan Radonjic Kızılyıldız mts 51 7 - Andrea Trinchieri Bayern Münih 53 6 - Sarunas Jasikevicius Barcelona 45 6 - Aleksandar Djordjevic Fenerbahçe Beko 54 2 - Zvezdan Mitrovic Monaco 51 1 - Martin Schiller Zalgiris 39 1 - TJ Parker ASVEL 37 1 - Dimitris Priftis Panathinaikos OPAP 53 - - Israel Gonzalez ALBA Berlin 46 - -

Djordjevic 5 yıl sonra Avrupa Ligi'ne döndü

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic, 5 yıl sonra THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak.

Sarı-lacivertlilerde vatandaşı Igor Kokoskov'dan boşalan koltuğa oturan Sırp isim, daha önce 2005-2006'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı (3 maç), 2015-2016'da ise Panathinaikos'u çalıştırmıştı.

Sırbistan Milli Takımı'yla da önemli başarıları bulunan Djordevic, Avrupa kupalarındaki son 4 sezonunu ise ULEB Avrupa Kupası'nda geçirdi

Avrupa Ligi tecrübesi olmayan 2 isim

Bu sezon THY Avrupa Ligi organizasyonunda 2 yeni başantrenör olacak.

Panathinaikos OPAP'ı çalıştıracak Dimitris Priftis ile Alba Berlin'de görev yapacak Israel Gonzalez, ilk Avrupa Ligi sezonlarını takımlarıyla geçirecek.

Ligin en yaşlısı Ivanovic, en genci TJ Parker

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör İspanyol ekibi Baskonia'yı çalıştıracak Dusko Ivanovic olacak.

İspanyol ekibinin 64 yaşındaki başantrenörü, 18. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak.

Ligin en genç başantrenörü olarak ise Fransız temsilcisi Asvel'in 37 yaşındaki çalıştırıcısı TJ Parker görev yapacak. Geçen sezon ligdeki ilk deneyimini yaşayan Parker, Avrupa Ligi'ndeki ikinci sezonunu geçirecek.