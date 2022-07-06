Galatasaray'da, Marcao'nun takımdan ayrılması an meselesi. Tecrübeli savunmacı, Sevilla ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar, İspanyol ekibiyle bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

Marcao'ya Zenit ve Sevilla da talip olmuştu. Kariyerini Rusya'da sürdürmek istemeyen 26 yaşındaki oyuncu, İspanya'da forma giymeyi tercih etti.

Sevilla, Marcao için 12 milyon euroluk bir teklif yaptı ancak Galatasaray fiyatı artırmak istedi. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün, İspanyol ekibiyle yapacağı pazarlıklar sonrası transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Marcao, 2019 yılının Ocak ayında Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edilmişti. 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da geçirdiği 3,5 sezonda, 141 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu, 2 kez de gol pası verdi.

Galatasaray'da rota Kaan Ayhan

Diğer yandan, Galatasaray'da savunmaya takviye yapmak için çalışmalar devam ediyor.

Sarı kırmızılı yönetim, Kaan Ayhan'ın menajeriyle Nef Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Stoper ve sağ bek rotasyonunda düşünülen milli futbolcu için görüşmeler olumlu geçti.

Sassuolo, Kaan Ayhan için Galatasaray'dan 5 milyon euro talep ediyor. Sarı kırmızılılar, İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.