Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için bugün Danimarka’ya gidecek.

Danimarka’nın Aarhus kentine uçacak olan sarı-kırmızılılar, mücadele öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu’nda bugün TSİ 19.00’da yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim’in, bir futbolcu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 18.30’da başlayacak.

4 futbolcu kadroda yok

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle dünkü antrenmana alınmayan ve sarı kart cezalısı olan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan yeni transfer Victor Enok Nelsson ile Oğulcan Çağlayan yer almadı.

Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.