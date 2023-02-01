Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 01:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Galatasaray'da Kaan Ayhan ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan da takımla beraber ilk idmanına çıktı.
Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp, üç grup halinde yapılan 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan takımla beraber ilk idmanına çıktı.
Galatasaray, Süper Lig’in 22'nci haftasında bugün saat 20.00’de NEF Stadyumu’nda Ümraniyespor’u konuk edecek.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig
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