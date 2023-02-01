Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp, üç grup halinde yapılan 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan takımla beraber ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, Süper Lig’in 22'nci haftasında bugün saat 20.00’de NEF Stadyumu’nda Ümraniyespor’u konuk edecek.