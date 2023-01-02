Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Galatasaray'da Icardi takımla çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mauro Icardi takımla çalıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan Arjantinli golcü Mauro Icardi, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Etiketler: Galatasaray
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