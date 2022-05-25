Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. 11 Haziran'daki seçim öncesinde başkan adayları kulis çalışmalarını sürdürüyor.

Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçim çalışmaları dışında teknik adam ve transfer adına da görüşmeler yapıyor.

Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim

Teknik direktör konusunda ilk hamle Dursun Özbek'ten geldi. Özbek’, Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi yaptı. Terim, Özbek'e henüz cevap vermedi.

Fatih Terim ile anlaşılamaması durumunda, Dursun Özbek rotasını Okan Buruk'a çevirecek.

Eşref Hamamcıoğlu’nun transfer listesi hazır

Eşref Hamamcıoğlu’nun seçilmesi durumunda futbol aklı olacak Cenk Ergün ise transfer için temaslarına devam ediyor. Ergün'ün listesinde, sarı kırmızılıların eski futbolcuları Jean Michael Seri ve Jason Denayer olduğu ifade edildi.

Cenk Ergün'ün, sözleşmeleri biterek boşa çıkan her iki futbolcu ile masaya oturacağı gelen haberler arasında.

Zamalek Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet edebilir

Diğer yandan Zamalek ve Galatasaray arasında Muhammed'in transferinde sıkıntı çıktı. Mısırlı futbolcunun opsiyonunu kullanan sarı kırmızılılar, Zamalek’e henüz ödeme yapmadı.

Mısır kulübü, 1 Temmuz'a kadar ödeme yapılmaması durumunda Galatasaray'a transfer yasağı getirmek için FIFA'ya başvuracak. Seçilecek olacak yeni yönetimin, Zamalek ile bu problemi çözmesi gerekecek.