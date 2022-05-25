Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka serisinde ikinci maç yapılacak
[Fotoğraf: AA]
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki play-off yarı final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı 94-69 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 1-0 önde bulunuyor.
Serinin üçüncü maçı 28 Mayıs Cumartesi günü Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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