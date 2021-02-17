Galatasaray’da kadroya bu sezon dahil olan isimler dikkat çekiyor. Transfer dönemlerinde takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek isteyen teknik heyet hedefine ulaştı.

Sarı kırmızılılarda takımın yaş ortalaması 27,9’a inerken, genç futbolcular da skora önemli anlamda katkı veriyor.

Özellikle devre arasında kadroya katılan Muhammed, Fernandes ve Onyekuru’nun performansı, Fatih Terim’i mutlu etti. 23 yaşındaki Muhammed, Galatasaray forması ile 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

Üçüncü kez kiralık olarak gelen 23 yaşındaki Onyekuru da çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti. 22 yaşındaki Gedson Fernandes ise Türkiye Kupası’nda 1 gol attı.

22 yaşındaki bir diğer isim olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 12 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. 21 yaşındaki yeni transferlerden Halil Dervişoğlu ise ligde 2 maçta süre aldı.

Teknik heyetin yaz transfer döneminde yine genç futbolculara yöneleceği belirtildi.