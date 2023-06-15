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Spor
TRT SPOR 15.06.2023 13:10

Galatasaray'da forvet eksikliği: Icardi'nin kararı bekleniyor

Galatasaray'da hücumdaki futbolcuların ayrılığı sonrası forvet eksikliği yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Temmuz ayında oynayacağı Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'da forvet eksikliği: Icardi'nin kararı bekleniyor

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, özellikle hücum bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray, Temmuz ayının son haftasında Avrupa macerasına başlayacak. Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turundan başlayacak sarı kırmızılılar, transferlerin çoğunu bu maça yetiştirmeyi planlıyor.

Mauro Icardi Paris Saint Germain’e döndü

Galatasaray'da özellikle forvet pozisyonunda eksiklik yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'de 22 kez gol sevinci yaşayan Mauro Icardi, kiralık sözleşmesini tamamladıktan sonra Paris Saint Germain’e döndü.

Gomis ve Mustafa Muhammed takımdan ayrıldı

37 yaşındaki Bafetimbi Gomis de mukavelesinin bitmesinin ardından sarı kırmızılılara veda etti. Sezonu Nantes’da kiralık olarak geçiren Mustafa Muhammed’in bonservisi ise Fransız ekibi tarafından alındı.

Icardi'nin kararı bekleniyor

Galatasaray’ın forvet transferinde birinci önceliği Mauro Icardi. Suudi Arabistan ve İtalya’dan birçok kulüp, Arjantinli golcü için teklif yapmış durumda. Sarı kırmızılı yönetim, tecrübeli oyuncunun kararını bekliyor.

Galatasaray’ın, Icardi’yi kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Sarı kırmızılıların, bu transfer için sponsor olabilecek firmalarla anlaştığı ve beklemeye geçtiği de gelen haberler arasında.

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