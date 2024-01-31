Açık 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 31.01.2024 17:30

Galatasaray'da başantrenör Zvezdan Mitrovic görevden alındı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Galatasaray'da başantrenör Zvezdan Mitrovic görevden alındı
[Fotograf: İHA]

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan son 16 turu J Grubu ikinci maçında 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon’a 96-93 mağlup olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda, müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlarla tartışan başantrenör Zvezdan Mitrovic'in görevine son verildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Galatasaray Basketbol
Sıradaki Haber
Beşiktaş'a kötü haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:17
2 metrelik dev turnanın 28 yaşında olduğu belirlendi
18:07
Yazar Mario Levi vefat etti
17:59
Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu
17:40
Fransa'dan sonra İspanya'da da çiftçiler protestolara başladı
17:39
Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 87'si yıkıldı
17:32
ABD'de mortgage başvuruları azaldı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması "şiddetli açlık" yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması "şiddetli açlık" yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
Başkentte engelliler için huzurevi yapılacak
Başkentte engelliler için huzurevi yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ