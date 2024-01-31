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Spor
AA 31.01.2024 17:04

Beşiktaş: Aboubakar'ın sakatlığı ciddi

Beşiktaş Kulübü, Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen Vincent Aboubakar'ın sakatlığının kendilerine bildirilen seviyenin üstünde olduğunu açıkladı.

Beşiktaş: Aboubakar'ın sakatlığı ciddi
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27 Ocak tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun Milli Takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu değerlendirilmiş ve tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir." denildi.

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