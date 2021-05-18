Galatasaray’ın gündeminde, kritik iki madde bulunuyor. Sarı kırmızılılarda, seçim süreci ve Mayıs ayı sonunda sözleşmesi bitecek Fatih Terim’in geleceği büyük önem taşıyor.

12 futbolcu ile Terim’in sözleşmesinin sona ermesi, Galatasaray'da sezon başı kampı açısından problem oluşturacak. Haziran’da yapılması planlanan seçim öncesinde başkan adaylarından çağrı geldi.

Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, seçime kadar takımla ilgili kararları Fatih Terim’in almasını istedi.

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Sözleşmesi bitse dahi mevcut teknik direktörümüz ve divan kurulu üyemiz Sayın Fatih Terim'in rehberliğinde çalışılması, en doğru ve güvenilir yol olacaktır" ifadesini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu'da, "Tüm adayların, Fatih Terim’le yola devam edeceklerini açıklayan ortak deklerasyona imza atmaları yönünde teklifte bulunuyorum" dedi.

Metin Öztürk ise, "Diğer başkan adaylarının da Fatih hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz" cümlesini kullandı.

Mustafa Cengiz'in aday olmama kararını gözden geçirecek

Diğer yandan kulislerde Mustafa Cengiz’in adaylık kararını değiştirebileceği konuşuluyor. Mevcut Başkan Cengiz, daha önce yaptığı açıklamada seçimde aday olmayacağını belirtmişti.

Mustafa Cengiz’in, adaylık sürecini yeniden düşünebileceği gelen haberler arasında.