Galatasaray Kulübü, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019'da oynanan Gambiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığı ile ilgili FIFA'ya yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yapılan başvuru sonucunda FIFA sigorta şirketi Questgates tarafından sarı-kırmızılı kulübe 736 bin 193 euro ödeyecek.