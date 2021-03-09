Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'a Luyindama için FIFA'dan iyi haber
[Fotoğraf: AA-arşiv]
FIFA, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle Galatasaray Kulübüne 736 bin 193 avro ödeyecek.
Galatasaray Kulübü, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019'da oynanan Gambiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığı ile ilgili FIFA'ya yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.
Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yapılan başvuru sonucunda FIFA sigorta şirketi Questgates tarafından sarı-kırmızılı kulübe 736 bin 193 euro ödeyecek.
FIFA, Luyindama’nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek pic.twitter.com/RJFB3F7UHk— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 9, 2021
Etiketler: Galatasaray FIFA
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