Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ise konuk olduğu Trabzonspor'a 3-1 üstünlük kurdu.

Göztepe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ise evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-2

Beşiktaş-Gaziantep: 2-1

Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 0-1

Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-3

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 0-1

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3

Puan durumu

Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ 27 19 3 5 59 27 32 60 2.GALATASARAY 28 18 4 6 55 23 32 58 3.FENERBAHÇE 28 18 4 6 52 28 24 58 4.TRABZONSPOR 28 15 6 7 35 29 6 51 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 28 13 7 8 44 28 16 46 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 28 13 7 8 48 35 13 46 7.GAZİANTEP 28 11 10 7 40 32 8 43 8.FATİH KARAGÜMRÜK 28 11 8 9 43 37 6 41 9.GÖZTEPE 28 10 9 9 40 33 7 39 10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 28 7 15 6 26 31 -5 36 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 27 7 13 7 31 32 -1 34 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 27 8 8 11 33 34 -1 32 13.YENİ MALATYASPOR 28 7 10 11 35 39 -4 31 14.HES KABLO KAYSERİSPOR 27 8 7 12 22 32 -10 31 15.KASIMPAŞA 28 8 6 14 31 44 -13 30 16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 28 7 8 13 30 45 -15 29 17.ÇAYKUR RİZESPOR 27 6 10 11 31 44 -13 28 18.MKE ANKARAGÜCÜ 27 7 5 15 31 45 -14 26 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 28 6 8 14 27 46 -19 26 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 27 6 6 15 26 48 -22 24 21.GENÇLERBİRLİĞİ 27 5 6 16 22 49 -27 21

30. haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının programı şöyle:

12 Mart Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor