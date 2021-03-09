Beşiktaş haftayı lider kapattı
Süper Lig'de 29. hafta geride kaldı. Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ise konuk olduğu Trabzonspor'a 3-1 üstünlük kurdu.
Göztepe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ise evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Sonuçlar
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-2
Beşiktaş-Gaziantep: 2-1
Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 0-1
Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-3
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 0-1
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-2
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3
Puan durumu
Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|27
|19
|3
|5
|59
|27
|32
|60
|2.GALATASARAY
|28
|18
|4
|6
|55
|23
|32
|58
|3.FENERBAHÇE
|28
|18
|4
|6
|52
|28
|24
|58
|4.TRABZONSPOR
|28
|15
|6
|7
|35
|29
|6
|51
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|28
|13
|7
|8
|44
|28
|16
|46
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|28
|13
|7
|8
|48
|35
|13
|46
|7.GAZİANTEP
|28
|11
|10
|7
|40
|32
|8
|43
|8.FATİH KARAGÜMRÜK
|28
|11
|8
|9
|43
|37
|6
|41
|9.GÖZTEPE
|28
|10
|9
|9
|40
|33
|7
|39
|10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|28
|7
|15
|6
|26
|31
|-5
|36
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|27
|7
|13
|7
|31
|32
|-1
|34
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|27
|8
|8
|11
|33
|34
|-1
|32
|13.YENİ MALATYASPOR
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|-4
|31
|14.HES KABLO KAYSERİSPOR
|27
|8
|7
|12
|22
|32
|-10
|31
|15.KASIMPAŞA
|28
|8
|6
|14
|31
|44
|-13
|30
|16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|28
|7
|8
|13
|30
|45
|-15
|29
|17.ÇAYKUR RİZESPOR
|27
|6
|10
|11
|31
|44
|-13
|28
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|27
|7
|5
|15
|31
|45
|-14
|26
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|28
|6
|8
|14
|27
|46
|-19
|26
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|27
|6
|6
|15
|26
|48
|-22
|24
|21.GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|5
|6
|16
|22
|49
|-27
|21
30. haftanın programı
Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının programı şöyle:
12 Mart Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
13 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor
- 11:50
- 11:41
- 11:46
- 11:39
- 11:27