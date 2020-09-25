Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Yunus Akgün imzayı attı
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 20 yaşındaki Yunus Akgün ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus, sağ kanat mevkisinde görev yapıyor.
Etiketler: Galatasaray Yunus Akgün Adana Demirspor transferSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 17:00
Son Haberler
- 18:12
- 17:54
- 17:46
- 17:46
- 17:48
Sıradaki Haber
Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz