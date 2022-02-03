Galatasaray, Erick Pulgar'a kavuştu. Sarı kırmızılıların sezon sonuna kadar Fiorentina'dan kiraladığı Şilili oyuncu İstanbul'a geldi.

Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine kiralama ücreti ödemeyecek. Pulgar, milli takım kampında resmi sözleşmeye imza atmıştı.

Şilili oyuncu, Galatasaray'ın güncellenen Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi. Listeye yeni transferler, Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis de eklendi.

Suudi Arabistan'a kiralanan Luyindama, takımdan ayrılan Yedlin ve sakatlığı nedeniyle Nisan ayında sahalara dönecek Diagne ise listeden çıkarıldı.

Diagne, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki oyuncu listesinde ise yer almaya devam ediyor. Golcü oyuncu ile geçici olarak fesih ya da kiralık gönderme ile ilgili görüşmeler ise sürüyor.

Semih Kaya yuvaya geri döndü

Diğer yandan Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran eski oyuncusu Semih Kaya ile de sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Doğu Anadolu ekibinde 22 lig maçında forma giydi.