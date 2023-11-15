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Spor
TRT SPOR 15.11.2023 11:47

Galatasaray transfer için düğmeye bastı

Galatasaray ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, özellikle orta sahaya bir takviye yapmayı hedefliyor.

Galatasaray transfer için düğmeye bastı

Galatasaray ara transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, hangi mevkilere takviye yapacağını büyük oranda netleştirdi.

Yönetim, özellikle orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor.

Bu sezon Ndombele'den istediği verimi alamayan Galatasaray'da, Kerem Demirbay ve Oliveira da beklentinin altında kaldı.

Sarı kırmızılılar bu nedenle 8 numara için bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray'ın listesindeki isimler de netleşmeye başladı.

Sarı kırmızılı ekip, Molde forması giyen Emil Breivik ve Leicester City'den Ndidi ile ilgileniyor. İki oyuncunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Henüz resmi teklif yapmayan sarı kırmızılıların, önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor.

Galatasaray'ın devre arasında orta sahaya bir hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Ndombele'nin satın alma opsiyonu da kullanılmayacak.

Sarı kırmızılılar, Sergio Oliveira için gelecek olası teklifleri de değerlendirmeye alacak. 

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