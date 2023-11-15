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Spor
TRT SPOR 15.11.2023 11:43

Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan iyi haber

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların tedavi süreci olumlu seyrediyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Becao dışındaki tüm futbolcuların sahalara döneceği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan iyi haber

Fenerbahçe, son dönemde sahaya sakatlık nedeniyle bir çok futbolcusunda yoksun çıktı.

Trabzonspor, Ludogorets ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında yaşanan puan kayıplarında da eksik futbolcuların etkisi olduğu dile getirildi.

Sarı lacivertli ekipte, milli maç arasında sakatlıkları bulunan futbolculardan iyi haber bekleniyor.

Futbolculara 3 gün izin veren teknik direktör İsmail Kartal, bu süreçte sakat oyuncuların da tedavi süreçlerini yakından takip etti.

Fred, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Joshua King’in kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Almanya’da ameliyat olan Rodrigo Becao’nun ise Ocak ayının ortalarında saha çalışmalarına başlayabileceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın ardından 26 Kasım’da Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.

Sarı lacivertliler, 30 Kasım’da ise Konferans Ligi H Grubu’ndaki 5’inci maçına Danimarka ekibi Nordsjaelland ile deplasmanda karşılaşacak. 

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