Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 200'e yükseldi

Son şampiyon sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve mücadelesi yaparken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı sezona UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.
Galatasaray, ara transfer döneminde bonuslar hariç Fransız sağ bek Sacha Boey'u 30 milyon avroya Bayern Münih'e, Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu'yu ise 5 milyon euro bonservis bedeliyle Real Betis'e sattı.
"Cimbom" bu oyuncuların yerine cüzi kiralama bedelleriyle Fulham'dan Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, Nottingham Forest'tan ise Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemine kadar eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 198 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Vinicius ve Aurier'in kiralanmasıyla Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 200'e çıktı.
En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Carlos Vinicius, Galatasaray tarihindeki 24. Brezilyalı futbolcu oldu.
Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Fildişi Sahilli futbolcu sayısı 6
Serge Aurier, Galatasaray'ın 6. Fildişi Sahilli futbolcusu oldu.
Daha önce Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue ve Didier Drogba gibi unutulmaz futbolcuların formayı terlettiği Galatasaray, bu sezon ikinci Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna kattı.
Sezon başında Wilfried Zaha'yı alan sarı-kırmızılılar, ara transferde de 31 yaşındaki sağ bek, Aurier'i renklerine bağladı.
Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Brezilya 24: Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius
Yugoslavya 16: Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya 15: Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
Fransa 10: Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
Almanya 8: Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay
Hollanda 7: Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
Arjantin 7: Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
Kolombiya 7: Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez
Portekiz 6: Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
İsviçre 6: Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
Fildişi Sahili 6: Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier
Nijerya 5: Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo
İspanya 5: Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino
Bosna Hersek 4: Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun 4: Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya 4: Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
İsveç 4: Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
Belçika 4: Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens
Uruguay 4: Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 4: Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
Senegal 3: Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
Norveç 3: Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
Fas 3: Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
Polonya 2: Roman Kosecki, Marek Godlewski
Meksika 2: Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere 2: Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan 2: Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana 2: Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk 2: Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya 2: Harry Kewell, Lucas Neill
Japonya 2: Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir 2: Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
ABD 2: Brad Friedel, DeAndre Yedlin
İtalya 2: Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
Danimarka 2: Victor Nelsson, Mathias Ross
Sırbistan 1: Sasa Ilic
İran 1: Naser Sadeghi
Surinam 1: Ulrich Watson
Litvanya 1: Gintaras Stauce
Zimbabve 1: Norman Mapeza
Galler 1: Dean Saunders
İsrail 1: Haim Revivo
Kuzey Makedonya 1: Goran Pandev
Yeşil Burun Adaları 1: Garry Rodrigues
İzlanda 1: Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan 1: Konstantinos Mitroglou
Gabon 1: Mario Lemina
Mısır 1: Mustafa Muhammed
Şili 1: Erick Pulgar
Avusturya 1: Yusuf Demir
Kosova 1: Milot Rashica
Kanada 1: Samuel Adekugbe
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.