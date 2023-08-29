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Spor
TRT HABER / AA 29.08.2023 21:10

Galatasaray şampiyonlar ligi biletini aldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde karşısında 2-1 mağlup etti.

Galatasaray şampiyonlar ligi biletini aldı
[Fotograf: AA]

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması 2-1 Galatasaray’ın üstünlüğü ile tamamladı.

Hızlı ve sert başlayan karşılaşmanın 5. dakikasında Molde’den Martin Ellingsen ceza sahasındaki sert müdahalesiyle Icardi yerde kaldı. Hakem penaltı kararı sonrasında Ellingsen’e sarı kart gösterdi.

7. dakikasında Mauro Icardi’nin attığı penaltı golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Galatasaray, bu golle ikili averajda Molde karşısında 4-2'lik avantaj sağladı.

İlk yarı Galatasaray’ın Molde karşısında 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

66. dakikada Breivik, ceza sahasında topu Hestad ile buluşturdu, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Molde, Eirik Hestad'ın golü ile maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Bu gol ikili averajı 4-3’e getirdi.

81. dakikada Molde’nin ağlarla buluşan şutu, ofsayt sebebi ile gol değeri kazanmadı.

90+3. dakikada Angelino’nun golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşma Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde hareketlenen Icardi, Mannsverk'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi.

Gol 7. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, kaleci Karlstrom ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

29. dakikada soldan atağa katılan Haugen'in ceza sahası içinden şutunda top ters kanattan auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası yayı gerisindeki Hestad'ın derinlemesine göndermek istediği topa Nelsson müdahale etti. Danimarkalı stoperin istediği gibi uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak yeniden Hestad'da kaldı. Bu oyuncu bulduğu koridordan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Sarı-kırmızılı file bekçisi, soluna yatarak çok kritik bir kurtarışa imza attı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon (Dk. 22 Lovik), Kaasa (Dk. 21 Hestad), Mannsverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen

Gol: Dk. 7 Mauro Icardi (P), Dk. 90+3 Angelino (Galatasaray), Dk. 66 Eirik Hestad (Molde).

Sarı kart: Dk. 5 Ellingsen (Molde), Dk. 45+5 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).

Stat: RAMS Park.

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik.

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