Başakşehir Ousseynou Ba'yı kiraladı

Yunanistan ekibi Olympiakos'un formasını giyen 27 yaşındaki futbolcuyla, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandı.
Oyuncu sağlık kontrollerinden de geçiti.
Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkan Ousseynou Ba, bin 948 dakika sahada kaldı. Oyuncu, Senegal Milli Takımı'nın da 2 kez formasını giydi.
Yeni transferimiz Ousseynou Ba, sağlık sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/32NZ9LdeSR— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) August 29, 2023