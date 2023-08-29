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Spor
AA 29.08.2023 14:15

Başakşehir Ousseynou Ba'yı kiraladı

Trendyol Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir, Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba'yı kiraladı.

Başakşehir Ousseynou Ba'yı kiraladı

Yunanistan ekibi Olympiakos'un formasını giyen 27 yaşındaki futbolcuyla, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Oyuncu sağlık kontrollerinden de geçiti.

Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkan Ousseynou Ba, bin 948 dakika sahada kaldı. Oyuncu, Senegal Milli Takımı'nın da 2 kez formasını giydi.


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