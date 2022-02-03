Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Pulgar'ı resmen açıkladı
Galatasaray Kulübü, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 28 yaşındaki oyuncunun transferini dün açıklamıştı.
Etiketler: Galatasaray
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