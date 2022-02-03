Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 19:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i resmen açıkladı
Beşiktaş, Portekiz kulüplerinden Benfica'da forma giyen Gedson Fernandes ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50 % olarak paylaşılacaktır."
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