Galatasaray Mert Müldür ile ilgileniyor

Galatasaray'da transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar, her bölgede alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor.

Galatasaray'da Sacha Boey'un takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Yönetim bu nedenle, sağ beke takviye yapmak için girişimlere başladı.

Sarı kırmızılılar, Fransız savunmacının gidişi durumunda formayı bir Türk futbolcuya vermeyi hedefliyor.

Mert Müldür listede yer alan isimler arasında. Milli futbolcunun adı, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de sıkça Galatasaray ile anılmıştı. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuyu yeniden gündemine aldı.

Sassuolo, Mert Müldür için kapıyı 7-8 milyon eurodan açmış durumda. Galatasaray ise bu fiyatı 4 milyon euro seviyelerine düşürmek istiyor. İtalyan ekibiyle 1 sezonluk sözleşmesi kalan Mert de bu transfere olumlu bakıyor.

Mert Müldür, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Sassuolo ile 3 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 58 dakika süre alabildi.