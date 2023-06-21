Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.06.2023 15:47

Galatasaray Mert Müldür ile ilgileniyor

Galatasaray, savunmayı yerli bir futbolcuyla güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızılılar, kariyerini İtalyan ekibi Sassuolo'da sürdüren Mert Müldür ile ilgileniyor.

Galatasaray Mert Müldür ile ilgileniyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Galatasaray'da transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar, her bölgede alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor.

Galatasaray'da Sacha Boey'un takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Yönetim bu nedenle, sağ beke takviye yapmak için girişimlere başladı.

Sarı kırmızılılar, Fransız savunmacının gidişi durumunda formayı bir Türk futbolcuya vermeyi hedefliyor.

Mert Müldür listede yer alan isimler arasında. Milli futbolcunun adı, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de sıkça Galatasaray ile anılmıştı. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuyu yeniden gündemine aldı.

Sassuolo, Mert Müldür için kapıyı 7-8 milyon eurodan açmış durumda. Galatasaray ise bu fiyatı 4 milyon euro seviyelerine düşürmek istiyor. İtalyan ekibiyle 1 sezonluk sözleşmesi kalan Mert de bu transfere olumlu bakıyor.

Mert Müldür, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Sassuolo ile 3 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 58 dakika süre alabildi.

ETİKETLER
Galatasaray Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e sürpriz bir talip
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:00
Irak'ta artık istikrar hissediliyor
15:51
Rusya: Ankara ile Şam arasındaki zirve “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündeme gelecek
15:54
Londra'da "Ukrayna İyileştirme Konferansı" başladı
15:39
Batman merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
15:40
Zehir tacirlerine "Yüzüncü Yıl" darbesi
15:27
Erzurum'da evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri okula hazırlanıyor
Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri okula hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Silahlı saldırı kamerada: Yanlış kişiyi vurmuş
Silahlı saldırı kamerada: Yanlış kişiyi vurmuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ