Galatasaray İngiliz takımlarına karşı 23. kez sahada

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 312 maçın 22'sinde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti.

"Cimbom" söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 22 gole karşılık kalesindeki 41 gole engel olamadı.

İç saha performansı

Galatasaray, İngiliz takımlarını 10 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere yapılan maçlarda üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakip fileleri 10 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 16 gol gördü.

En fazla Manchester United'la rakip oldu

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, yarın karşılaşacağı Manchester United ile yaptı.

İki takım arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

Manchester United ile tarihi maç

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı

"Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu.

Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Türk takımlarına karşı Manchester United

"Kırmızılar Şeytanlar", UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 19 kez karşılaştı.

Manchester United, tarihinde Galatasaray'ın yanı sıra, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe ve Başakşehir ile eşleşti. İngiliz temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Türk takımlarına 30 gol atan Manchester United, kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle: