Açık 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.11.2023 11:25

Galatasaray İngiliz takımlarına karşı 23. kez sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında 29 Kasım Çarşamba günü Manchester United'ı ağırlayacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 23. kez mücadele edecek.

Galatasaray İngiliz takımlarına karşı 23. kez sahada
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 312 maçın 22'sinde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti.

"Cimbom" söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 22 gole karşılık kalesindeki 41 gole engel olamadı.

İç saha performansı

Galatasaray, İngiliz takımlarını 10 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere yapılan maçlarda üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakip fileleri 10 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 16 gol gördü.

En fazla Manchester United'la rakip oldu

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, yarın karşılaşacağı Manchester United ile yaptı.

İki takım arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

Manchester United ile tarihi maç

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı

"Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu.

Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Türk takımlarına karşı Manchester United

"Kırmızılar Şeytanlar", UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 19 kez karşılaştı.

Manchester United, tarihinde Galatasaray'ın yanı sıra, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe ve Başakşehir ile eşleşti. İngiliz temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Türk takımlarına 30 gol atan Manchester United, kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle:

Tarih Organizasyon Maç Skor
13 Eylül 1978 UEFA Kupası Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3
27 Eylül 1978 UEFA Kupası West Bromwich Albion-Galatasaray 3-1
20 Ekim 1993 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 3-3
3 Kasım 1993 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0
28 Eylül 1994 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0
7 Aralık 1994 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 4-0
28 Eylül 1999 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 1-0
20 Ekim 1999 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 0-5
6 Nisan 2000 UEFA Kupası Galatasaray-Leeds United 2-0
20 Nisan 2000 UEFA Kupası Leeds United-Galatasaray 2-2
17 Mayıs 2000 UEFA Kupası (Final) Galatasaray-Arsenal 0-0
20 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 0-0
26 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-1
27 Eylül 2006 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 3-2
5 Aralık 2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 3-2
19 Eylül 2012 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 1-0
20 Kasım 2012 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 1-0
26 Şubat 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1
18 Mart 2014 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 2-0
1 Ekim 2014 Şampiyonlar Ligi Arsenal-Galatasaray 4-1
9 Aralık 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4
3 Ekim 2023 Şampiyonlar Ligi Manchester United 2-3
ETİKETLER
Galatasaray Manchester United Şampiyonlar Ligi Avrupa Kupaları
Sıradaki Haber
Galatasaray Avrupa'da 313. randevuda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:42
ABD'de lisede çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci öldü
12:37
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
12:26
Doğal gaz ithalatı eylülde yüzde 3,2 azaldı
12:26
Petrol ithalatı eylülde yüzde 0,31 arttı
12:22
Fransa'da şiddet olaylarını organize eden bazı aşırı sağcı gruplar feshedilecek
12:18
Erzurum, kar ve buzla mücadele için 350 milyon lira bütçe ayırdı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ