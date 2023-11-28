Açık 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.11.2023 11:20

Galatasaray Avrupa'da 313. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta maçında 29 Kasım Çarşamba İngiltere'nin Manchester United ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 313. mücadelesine çıkacak.

Galatasaray Avrupa'da 313. randevuda

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 312 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 420 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 462 gole engel olamadı.

Son 22 Avrupa maçında 3 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 22 müsabakada sadece 3 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 4'ü de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 22 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 30 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 120 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 61 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
UEFA Şampiyonlar Ligi 120 29 30 61 119 206
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 32 22 7 3 73 34
Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113
UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
Toplam 312 112 83 117 420 462
ETİKETLER
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Manchester United
Sıradaki Haber
Bakan Bak İslami Dayanışma Spor Federasyonu Genel Kurul Kurulu'na katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:42
ABD'de lisede çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci öldü
12:37
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
12:26
Doğal gaz ithalatı eylülde yüzde 3,2 azaldı
12:26
Petrol ithalatı eylülde yüzde 0,31 arttı
12:22
Fransa'da şiddet olaylarını organize eden bazı aşırı sağcı gruplar feshedilecek
12:18
Erzurum, kar ve buzla mücadele için 350 milyon lira bütçe ayırdı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ