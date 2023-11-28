Galatasaray Avrupa'da 313. randevuda

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 312 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 420 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 462 gole engel olamadı.
Son 22 Avrupa maçında 3 kez kaybetti
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 22 müsabakada sadece 3 kez yenildi.
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 4'ü de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 22 maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 30 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 120 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 61 yenilgi gördü.
Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.
Avrupa kupalarında Galatasaray
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|120
|29
|30
|61
|119
|206
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|32
|22
|7
|3
|73
|34
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|92
|36
|31
|25
|142
|113
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|312
|112
|83
|117
|420
|462