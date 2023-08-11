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Spor
AA 11.08.2023 11:13

Galatasaray ile Kayserispor 55'inci randevuda

Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de yarın 55. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Kayserispor 55'inci randevuda

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 54 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 27 lig maçında 12 kez yendi.

Kayseri'deki sadece 3 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 25, Galatasaray ise deplasmanda 41 gol attı.

En farklı skor 6-0

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 54 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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