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Spor
AA 07.05.2023 09:41

Galatasaray ile Başakşehir 30. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 8 Mayıs Pazartesi günü 30. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Başakşehir 30. randevuda
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek avantaj elde eden Başakşehir, ligde de haftaya 5. sırada giriyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezaları sona eren Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyebilecek.

Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçtan 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 51 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Son iki maçta 5 puan kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.

Galatasaray sahasında 14 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Beş futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, yarın kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 14 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Meddipol Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.

Altı oyuncu kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri durumunda 34. haftada oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapamayacak.

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