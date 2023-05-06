Ümit milli judocular, Avrupa Kupası'nın ilk gününde 5 madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Göygöl kentinde başlayan kupada ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Kadınlar 44 kiloda Begümnaz Doğruyol altın, 40 kiloda Rahime Ercinde gümüş, Esma Nur Erdoğan da bronz madalya kazandı. 48 kiloda Gizem Dinçer ise bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde de 60 kiloda Hilmi Mucık gümüş madalya aldı.

Göygöl'de yarın kadınlar 57 kiloda Rümeysa Hatice Kılıçkaya, Hilal Akyıldız, 63 kiloda Sinem Oruç, 70 kiloda Tuana Gülenay, +70 kiloda Hayrun Nisa Ardıç, erkekler 73 kiloda Emre Yazgan, Yunus Yazgan, 81 kiloda Emir Selim Arı, 90 kiloda Atilla Dinç, Fatih Dursun ve Mustafa Enes Cırık müsabakaya çıkacak.

Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop, müsabakaları yerinde izleyerek milli judoculara başarılar diledi.