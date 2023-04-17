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Spor
AA 17.04.2023 10:54

Galatasaray ile Alanyaspor 14. randevuda

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 13 lig maçında sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet aldı.

Galatasaray ile Alanyaspor 14. randevuda

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 13 maçta sarı-kırmızılı takımın 27 golüne, Alanya ekibi 16 golle karşılık verdi.

Alanya'daki maçlar

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 6 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Alanya'daki müsabakalarda takımlar 10'ar kez ağları havalandırdı.

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En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

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