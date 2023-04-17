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Spor
AA 17.04.2023 10:42

Fatih Karagümrük yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Fatih Karagümrük yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisi son bulan VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hafta sonunu 3-0 hükmen galip tamamladı.

Geride kalan 27 maçtan 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, ligde 37 puan topladı.

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor

Ev sahibi ekipte Matteo Ricci, sarı kart cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas, Ümraniyespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda hafta sonunda oynanacak Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak.

 

Fatih Karagümrük ilk karşılaşmadan galip ayrılmıştı

Yukatel Kayserispor deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyetle 5 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Ümraniyespor, hafta sonunu bay geçen takım oldu. 27 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, 23 puanla ligden çekilen Hatayspor'un bir sıra üzerinde 18. durumda bulunuyor.

Konuk takımda kırmızı kart cezalısı olan Isaac Sackey, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart sınırında olan Valentin Gheorghe ve Kartal Kayra Yılmaz, bu maçta kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Sezonun ilk yarısında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden HangiKredi Ümraniyespor, rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

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