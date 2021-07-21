Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olan karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynandı.

TSİ 22.00'de başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetti.

İki takım 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV ile Galatasaray arasında oynanan ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan, Emre Kılınç, Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel

İlk yarıdan dakikalar

2. dakikada PSV öne geçti. Marcao'nun geri pasında altıpas içinde son çizgiye yakın bir noktada kaleci Muslera topu kontrol etmek istedi. Uruguaylı file bekçisinin ayağından açtığı meşin yuvarlağı Eran Zahavi kontrol etti. Zahavi'nin yakın mesafeden çıkardığı şutta top filelerle buluştu: 1-0.

35. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Emre Kılınç'ın kaptırdığı topun ardından hızlı gelişen PSV atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Madueke, pasını altıpasın içindeki Zahavi'ye gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

42. dakikada Galatasaray golü buldu. Ömer Bayram'ın soldan ortasında Emre Kılınç'ın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hollanda ekibi PSV'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

Maçın 51. dakikasında Zahavi’nin pasında topla buluşan Götze, düzgün bir vuruşla skoru 3-1 yaptı.

84. dakikada bir kez daha topu filelerle buluşturan Eran Zahavi, hat-trick yaptı.

Dakikalar 87'yi gösterirken Philipp Max'ın ortasında kafa vuruşunu yapan Mario Götze, farkı dörde çıkardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve 5-1’lik skorla kazanan taraf PSV Eindhoven oldu.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak.