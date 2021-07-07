Galatasaray'ın, Gedson Fernandes ısrarı sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim Portekizli oyuncunun transferinin bitirilmesini istedi.

Sarı kırmızılılar, Benfica’ya Gedson'u 1 yıl kiralamak için 2 milyon euvro teklif etti. Daha önce 8 milyon euro olan satın alma opsiyonu ise 10 milyon euroya yükseltildi.

Toplamda 12 milyon euroluk paketle Benfica’nın kapısını çalan Galatasaray, Portekiz ekibinden cevap bekliyor.

Diğer yandan sarı kırmızılılar, ücreti yüksek olan futbolcularla yollarını ayırmak istiyor. Yönetim, yıllık tavan ücretini 2,5 milyon euro olarak belirledi.

Buradaki kıstasın, yeni sözleşmesinde aldığı maaşla kaptan Muslera olduğu ifade edildi. Bu tarife, yeni transferlere de uygulanacak.

Takımın bütçesini en az yüzde 30 aşağıya çekmek isteyen Galatasaray, Falcao ve Feghouli ile vedalaşabilir. Belirlenen ücretin üzerinde maaşı alan iki oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendireceği kaydedildi.

1 yıl daha kontratları olan Falcao yıllık 5 milyon euro, Feghouli ise 3 milyon 850 bin euro ücret alıyor.

