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Spor
İHA 07.02.2024 17:06

Galatasaray Derrick Köhn ile anlaşma sağladı

Galatasaray, Alman ekibi Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı.

Galatasaray Derrick Köhn ile anlaşma sağladı

Sezon başında RB Leipzig'den kiralık olarak transfer edilen İspanyol sol bek Angelino'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, bu futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayırmıştı.

Sarı-kırmızılılar bu pozisyon için yaptığı çalışmalarını da sonlandırdı. Aslan, bu doğrultuda Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna kattı.

Alman futbolcu, bu sezon Hannover 96 ile 21 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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