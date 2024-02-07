A Milli Kadın Hokey Takımı Almanya'ya gitti

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-11 Şubat tarihlerinde başkent Berlin'de düzenlenecek Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, organizasyon için Almanya'ya ulaştı.

Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin bulunduğu en üst kategorideki şampiyonada iki grupta toplam 10 ülke takımı yarışacak.

Ay-yıldızlılar ile birlikte Belçika, Çekya, İspanya ve ev sahibi Almanya A Grubu'nda, Avusturya, İtalya, Polonya, İsviçre ve Ukrayna ise B Grubu'nda yer alıyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan ülkeler, çapraz eşleşme sonucu yarı final ve final maçı oynayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasında yer alan millilerimiz, inanıyorum ki zirveye çıkacaktır. Avrupa'nın zirvesi bizim yeni hedefimiz. Teknik ekip ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Hokey Takımı'nın şampiyonadaki maç programı şöyle:

8 Şubat Perşembe:

14.30 Belçika-Türkiye

21.45 Almanya-Türkiye

9 Şubat Cuma:

14.30 Türkiye-İspanya

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Çekya-Türkiye