Parçalı Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.02.2024 16:58

A Milli Kadın Hokey Takımı Almanya'ya gitti

A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenecek Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

A Milli Kadın Hokey Takımı Almanya'ya gitti
[Fotograf: AA]

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-11 Şubat tarihlerinde başkent Berlin'de düzenlenecek Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, organizasyon için Almanya'ya ulaştı.

Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin bulunduğu en üst kategorideki şampiyonada iki grupta toplam 10 ülke takımı yarışacak.

Ay-yıldızlılar ile birlikte Belçika, Çekya, İspanya ve ev sahibi Almanya A Grubu'nda, Avusturya, İtalya, Polonya, İsviçre ve Ukrayna ise B Grubu'nda yer alıyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan ülkeler, çapraz eşleşme sonucu yarı final ve final maçı oynayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasında yer alan millilerimiz, inanıyorum ki zirveye çıkacaktır. Avrupa'nın zirvesi bizim yeni hedefimiz. Teknik ekip ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Hokey Takımı'nın şampiyonadaki maç programı şöyle:

8 Şubat Perşembe:

14.30 Belçika-Türkiye

21.45 Almanya-Türkiye

9 Şubat Cuma:

14.30 Türkiye-İspanya

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Çekya-Türkiye

ETİKETLER
Milli Sporcular Almanya
Sıradaki Haber
Antalya'da toplam 60 bin euro ödüllü golf turnuvası başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:46
BM Genel Sekreteri Guterres, Refah'a saldırma hazırlığında olan İsrail'i uyardı
18:36
Türkiye Varlık Fonunun tahvil ihracına büyük talep
18:35
Anketlerde Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93'ünü aldı
18:15
Bakan Kacır: Tarihte yeni bir sayfa açtı, yolun açık olsun Gezeravcı
17:49
Bakan Tekin öğrencileri 'uzay' konulu yarışmalara davet etti
17:45
Filistin Kızılayı: Emel Hastanesinde bir hasta oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
FOTO FOKUS
Bakan Kacır: Tarihte yeni bir sayfa açtı, yolun açık olsun Gezeravcı
Bakan Kacır: Tarihte yeni bir sayfa açtı, yolun açık olsun Gezeravcı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ