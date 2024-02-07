Antalya'da toplam 60 bin euro ödüllü golf turnuvası başladı

Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü sahalarında yapılan Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda başta olmak üzere 22 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü yer aldı. 4 gün sürecek turnuvada sporcular, 72 çukurda şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvaya, kadınlarda Avrupa şampiyonu olan İngiliz Amy Boulden, erkeklerde Avrupa şampiyonu olan İrlandalı Damian Mcgrane de katıldı.

"22 ülkeden 168 profesyonel ve amatör golfçü katılıyor"

Turnuva hakkında bilgi veren Golf- Mad sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara, şunları söyledi:

"28. Golf-Mad Pro-Am turnuvamızı Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Bugün başlayan turnuvamıza daha önce kadınlar Avrupa şampiyonu olan Amy Boulden ve Damian Mcgrane ile farklı ülkelerden katılım var. Turnuvamız 10 Şubat'ta sona erecek. 4 gün sürecek turnuvada 22 ülkeden 168 profesyonel ve amatör golfçü mücadele edecek. Turnuva sonunda profesyonel golfçülerimize toplamda 60 bin euro ödülümüz var. Amatör golcülere de 1 hafta otel konaklaması verilecek. İlk Golf-Mad turnuvamızı 2007 yılında yapmıştık. 14 yılda turnuvanın 28'incisini düzenliyoruz. Bu turnuvalarımız sayesinde kış sezonunda golfçülerin gözü Antalya'da oluyor. Turnuvamız ülkemizi ve bölgemizi en iyi şekilde tanıtımına katkı sağlıyor."

Turnuva 10 Şubat'ta sona erecek.