Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-12 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına da 32-23 üstün gitti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci yarıda daha etkili hücum etse de üçüncü çeyreği 50-45 önde tamamlayan Umana Reyer, mücadeleden 69-60 galip ayrıldı.

Rövanşta 9 sayı farkla mağlup olan sarı-kırmızılılar, 74-49 kazandığı ilk maçtaki 25 sayılık avantajla adını finale yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, şampiyon olduğu 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarının ardından turnuva tarihinde üçüncü kez finale kalmayı başardı.

Finaldeki rakip ASVEL

Sarı-kırmızılı takımın finaldeki rakibi Fransa ekibi LDLC ASVEL oldu.

Evindeki ilk maçı 84-80 kazanan LDLC ASVEL, deplasmanda çıktığı rövanş karşılaşmasında da 71-69 galip gelerek adını finale yazdırdı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile LDLC ASVEL arasındaki final maçları, 5 ve 12 Nisan'da yapılacak.