Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), başkan Dursun Özbek'e kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, başkan Ali Koç'un ise kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle 200 bin lira para cezası verilmesi yönünde karar aldı.

Disiplin Kurulu, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun ise basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 52 bin lira ile cezalandırılmasına hükmetti.

Jesus'a 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı getirdi.

Kurul, Portekizli teknik adama 1 maçlık cezayı Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verdi.

Jesus'a Alanyaspor maçındaki ihlali ile UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan karşılaşma sonrasındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle toplamda 130 bin lira para cezası da uygulandı.

Emre Belözoğlu 2 maç cezalı

PFDK, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 2 maç men cezası verdi.

Kurul, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Belözoğlu'na ihraç öncesi ve sonrasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 52 bin lira para cezası uyguladı.

Disiplin Kurulu ayrıca Arabam.com Konyaspor Yardımcı Antrenörü Branimir Micovic'e 1 maç men ve 26 bin lira ceza verilmesine hükmetti.

Kulüplere para cezası

PFDK, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası kesti.

Konyaspor Kulübüne 586 bin 500 lira, Galatasaray Kulübüne 511 bin lira, Fenerbahçe Kulübüne 420 bin lira, Beşiktaş Kulübüne ise 175 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bloke edilmesi kararlaştırıldı.