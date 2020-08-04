Haber Giriş: Kaynak: AA
Futbolda yaz transfer dönemi başladı
Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan yaz transfer dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.
Etiketler: transfer sezonu Yaz transfer dönemiSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 10:24
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