Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

7 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

8 Şubat Pazartesi:

16.00 Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

7 Şubat Pazar:

13.00 Çorum-Kocaelispor (Çorum Şehir)

13.00 Manisa-Afjet Afyonspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Gümüşhanespor-Niğde Anadolu (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Ergene Velimeşespor (Devrek İlçe)

13.00 Hacettepe-Ankara Demirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Uşakspor-Sancaktepe (Uşak 1 Eylül)

13.00 Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Şanlıurfa GAP)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Kahramanmaraşspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Kırmızı Grup

7 Şubat Pazar:

13.00 Bayburt Özel İdare-Serik Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Pendikspor-Turgutluspor (Pendik)

13.00 Mamak-Etimesgut Belediyespor (Çubuk İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Bodrumspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bodrum İlçe)

13.00 Karacabey Belediyespor-Eyüpspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Sakaryaspor-Tarsus İdmanyurdu (Yeni Sakarya Atatürk)

13.00 Pazarspor-Kırklarelispor (Pazar İlçe)

13.00 Sivas Belediyespor-Vanspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)