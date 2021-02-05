Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dev derbinin hakemi belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev alacak.
Etiketler: Süper Lig
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