Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor (Eryaman)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

12 Kasım Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

1. Lig

Bugün:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor (11 Nisan)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Kasım Pazar:

13.30 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

11 Kasım Cumartesi:

14.00 Esenler Erokspor-Altınordu (Esenler Erokspor)

12 Kasım Pazar:

14.00 Serik Belediyespor-Adıyaman Futbol Kulübü (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Kırşehir Futbol-Bucaspor 1928 (Kırşehir Ahi)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Bursaspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor (Karelmas K.Köksal)

14.00 1461 Trabzon-Beyoğlu Yeni Çarşı (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Nazilli Belediyespor (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Ankaraspor (Diyarbakır)

14.00 Vefa Group Vanspor-Karacabey Belediye (Van Atatürk)

Kırmızı Grup

11 Kasım Cumartesi:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Karaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Menemen FK-Sarıyer (Menemen İlçe)

12 Kasım Pazar:

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Isparta 32 Spor (Bolluca)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Fethiyespor-Belediye Derince Spor (Fethiye İlçe)

14.00 İnegölspor-Uşakspor (İnegöl İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor-İskenderunspor (Gazi)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Iğdır Şehir)

14.00 Somaspor-Düzce Cam Düzcespor (Soma Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup

11 Kasım Cumartesi:

14.00 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkasspor (Yeni Ordu)

12 Kasım Pazar:

14.00 Küçükçekmece Sinop-Edirnespor (Bağcılar Mahmutbey)

14.00 Artvin Hopaspor-Kepezspor (Hopa İlçe)

14.00 Malatya Arguvanspor-Kırklareligücü (Arguvan İlçe)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Aliağa Futbol (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Mardin 1969 Spor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Mardin 21 Kasım)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Karabük İdmanyurdu (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

2. Grup

12 Kasım Pazar:

14.00 Efeler 09 Spor FK-Silifke Belediyespor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Ergene Velimeşespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Hacettepe 1945-TPAO Batman Petrolspor (Osmanlı)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Turgutluspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Pazarspor (Eynesil İlçe)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Karşıyaka (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-3Gen Holding Elazığspor (Kelkit İlçe)

3. Grup

12 Kasım Pazar:

14.00 Osmaniyespor FK-Belediye Kütahyaspor (7 Ocak)

14.00 Sivas 4 Eylül-Akhisarspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Fatsa Belediyespor-Onvo Ağrı 1970 (Fatsa İlçe)

14.00 Bornova 1877-Kuşadasıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-1922 Konyaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Silivrispor (Faruk Çelik)

4. Grup

11 Kasım Cumartesi:

14.00 Bursa Yıldırımspor-Sultanbeyli Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Sebat Gençlikspor (Bergama 14 Eylül)

12 Kasım Pazar:

14.00 Balıkesirspor-Güneş Holding Çankayaspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 İdaş Çatalcaspor-Siirt İl Özel İdaresispor (Çatalca İzzettin)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Orduspor 1967 (Nevşehir Gazi)

14.00 23 Elazığ FK-Armoni Alanya Kestelspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Bitexen Adana 1954 FK (Gaziosmanpaşa)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

12 Kasım Pazar:

12.00 Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Beylerbeyi-Hakkarigücü (Beyberbeyi 75. Yıl)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ataşehir Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Vefa)

13.00 Beşiktaş JK United Payment-Bitexen Adana İdmanyurduspor (IBB GOB Halit Kıvanç)

13.00 ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Batur)

13.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Trabzonspor (Mehmet Hayri Özkeçeci)

14.00 Galatasaray-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Florye Metin Oktay Tesisleri)