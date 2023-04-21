Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

22 Nisan Cumartesi:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)

Not: Gaziantep FK'ye konuk olması gereken Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken MKE Ankaragücü, 31. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Trabzonspor da haftayı bay geçen ekip olacak.

1. Lig

22 Nisan Cumartesi:

19.00 Eyüpspor-Pendikspor (Eyüp)

23 Nisan Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

13.30 Bodrumspor-Altaş Denizlispor (Bodrum İlçe)

13.30 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)

24 Nisan Pazartesi:

16.00 Manisa FK-Altınordu (Mümin Özkasap)

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Sakaryaspor-Dyorex Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Not: Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesiyle Tuzlaspor, haftayı maç yapmadan geçecek ve hükmen galip sayılacak.

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

23 Nisan Pazar:

15.00 1461 Trabzon FK-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Fethiyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Fethiye İlçe)

15.00 Weecoins Kırklarelispor-Pazarspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 İskenderunspor-Kırşehir FK (Pendik)

15.00 Bitexen Vanspor-Serik Belediyespor (Van Atatürk)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Sarıyer (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

Not: Diyarbekirspor ve Adıyaman FK'nin ligden çekilmesiyle Kocaelispor ve Bucaspor 1928, haftayı maç yapmadan kapatacak. İki takım da hükmen galip sayılacak.

Beyaz Grup:

23 Nisan Pazar:

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Esenler Erokspor (Tarsus İlçe)

15.00 Şanlıurfaspor-Somaspor (11 Nisan)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköyspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Bolluca)

15.00 Isparta 32-Bursaspor (Isparta Atatürk)

15.00 Menemen FK-Hes İlaç Afyonspor (Menemen İlçe)

15.00 Düzce Cam Düzcespor-Batman Petrolspor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Çorum FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 İnegölspor-Sivas Belediyespor (İnegöl İlçe)

15.00 Bayburt Özel İdare-Amed Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)

TFF 3. Lig

1. Grup:

23 Nisan Pazar:

15.00 Nevşehir Belediyespor-1922 Konyaspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Amasyaspor FK-Yomraspor (12 Haziran)

15.00 BC Group Ağrı 1970-1954 Kelkit Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 İdaş Çatalcaspor-Karşıyaka (Çatalca İzzettin)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Hacettepe 1945 (Dumlupınar)

15.00 Belediye Derincespor-Edirnespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 Entegre Solar Elazığspor-Gema Polimer Şile Yıldızlspor (Elazığ Doğukent)

15.00 52 Orduspor-Eskişehirspor (Yeni Ordu)

17.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor (Mersin)

2. Grup:

23 Nisan Pazar:

15.00 Bayrampaşa-Karaman FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Orduspor 1967 (Başpınar)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Turgutluspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Ergene Velimeşespor-Darıca Gençlerbirliği (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-23 Elazığ FK (Eynesil İlçe)

16.00 Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kuşadası Özer Türk)

Not: Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşpor'un ligden çekilmesiyle Kınay Bulvarspor, haftayı maç yapmadan geçecek ve hükmen galip sayılacak.

3. Grup:

23 Nisan Pazar:

15.00 Kepez Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Bergama Belediyespor-Efeler 09 (Bergama 14 Eylül)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Akhisarspor (Dağılgan)

15.00 Güneş Holding Çankaya FK-Merkür Holding Erbaaspor (Osmanlı)

15.00 Niğde Anadolu FK-Bursa Yıldırımspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

15.00 Artvin Hopaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Hopa)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Beyoğlu)

Not: Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un ligden çekilmesiyle Siirt İl Özel İdaresi ve Fatsa Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da hükmen galip sayılacak.