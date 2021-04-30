Süper Lig'de 39. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 33. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de 37, Misli.com 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 30'uncu, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 34. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)

2 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

3 Mayıs Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)

20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek.

TFF 1. Lig

1 Mayıs Cumartesi:

13.30 Eskişehirspor-Bursaspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor (Aktepe)

16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor (Çotanak)

16.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

2 Mayıs Pazar:

15.00 Sarıyer-Manisa (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Gümüşhanespor-Çorum (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor (Devrek İlçe)

15.00 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Uşakspor-İnegölspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Şanlıurfaspor-Niğde Anadolu (Şanlıurfa GAP)

15.00 Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Ankara Demirspor (Mustakil Atletizim Pist Sahası)

15.00 Kahramanmaraşspor-Sancaktepe (12 Şubat)

Kırmızı Grup

2 Mayıs Pazar:

15.00 Pendikspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Pendik)

15.00 Mamak-Bayburt Özel İdare (Çubuk İlçe)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Serik Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.00 Bodrumspor-Kardemir Karabükspor (Bodrum İlçe)

15.00 Karacabey Belediyespor-Turgutluspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Sakaryaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 Pazarspor-GMG Kastamonuspor (Pazar İlçe)

15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Van Atatürk)

15.00 Kırklarelispor-Eyüpspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Sivas Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Misli.com 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kızılcabölük Semt)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Çankaya (Nevşehir Gazi)

15.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor (Hopa İlçe)

15.00 1877 Alemdağ-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Alemdağ)

15.00 Bucaspor 1928-Antalya Kemerspor (Yeni Buca)

15.00 Manisaspor-Ofspor (Manisa 19 Mayıs)

15.00 Arnavutköy Belediyespor-Diyarbekir (Bolluca)

15.00 Belediye Derincespor-Payasspor (Şile)

2. Grup

Yarın:

15.00 İskenderun-Belediye Kütahyaspor (İskenderun 5 Temmuz)

15.00 Mardin Fosfatspor-Halide Edip Adıvarspr (Mardin 21 Kasım)

15.00 Kahta 02-Tokatspor (Kahta İlçe)

15.00 Ceyhanspor-Ağrı 1970 (Ceyhan İlçe)

15.00 Fethiyespor-Atlas Maden Çengelköyspor (Fethiye İlçe)

15.00 Yomraspor-Nazilli Belediyespor (Yomra İlçe)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kemal Kaynaş)

3. Grup

Yarın:

12.00 Erbaaspor-Karşıyaka (Erbaa İlçe)

14.00 Osmaniyespor-Batman Petrolspor (7 Ocak)

15.00 Altındağspor-İçel İdmanyurdu (Çubuk İlçe)

15.00 Yalovaspor-Cizrespor (Yalova Atatürk)

15.00 Elazığ Karakoçan-Çatalcaspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Gölcükspor-Arhavispor (Gölcük Şehir)

15.00 Esenler Erokspor-Çarşambaspor (Esenler Erokspor)

15.00 Isparta 32-Somasapor (Isparta Atatürk)

4. Grup

Yarın:

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Kelkit İlçe)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

15.00 52 Orduspor-Modafen (19 Eylül)

15.00 Düzcespor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Alanya Kestelspor-Muğlaspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Kozanspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Şanlıurfa GAP)

15.00 Bayrampaşaspor-Silivrispor (Bayrampaşa Çetin Emeç)