Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BAL'da 2021-2022 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. Bu sezon oynama hakkı olan 278 takımdan 263'ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 249'u, geçen sezon BAL'da oynama hakkı olan takımlardan, 14'ü geçen sezon TFF 3. Lig'den düşen takımlardan oluşuyor.

BAL takımlarının 2021-2022 sezonunda müsabakalarını oynayacakları sahaların denetimi yapıldıktan sonra statünün yayınlanması, gruplandırma ve fikstür çekiminin yapılmasının ardından TFF Sağlık ve Bilim Kurullarının onayı doğrultusunda 30-31 Ekim tarihlerinde müsabakalar başlayacak.