Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 14:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Futbolcudan hakeme linç girişimi
Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu, hakeme linç girişiminde bulundu.
Özbekistan Pro Ligi'ndeki Neftchi Fergana ve Turon Yaypan takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı.
Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı.
Taraftar sahaya girdi
Olayın ardından taraftarlar da sahaya girerek, hakeme linç girişiminde bulundu.
Hakem, polisin yardımı ile güçlükle soyunma odasına götürüldü. Tribünlerde sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görülürken, hakeme linç girişimi kameralara yansıdı.
Etiketler: Özbekistan
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