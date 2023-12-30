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Spor
AA 30.12.2023 16:05

Futbol Gelişim Projesi'nin 2023 yılı çalışmaları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi'nin 2023 yılı çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 100 bin çocuğun futbolla buluşturulması hedefleniyor.

Futbol Gelişim Projesi'nin 2023 yılı çalışmaları tamamlandı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 100 bin çocuğun futbolla buluşturulması hedeflendi.

Yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında sınıf ile beden eğitimi öğretmenlerinin yanı sıra futbol uzmanlık öğrencileri, gönüllü liderlik ve çocuk futbolu antrenör sertifikası eğitimleri alarak okullarında çalışmaya başladı.

2024 yılının Ocak ayında Trabzon, Rize ve Erzurum illerinde verilecek eğitimler ile projede ilk etap çalışmaları tamamlanacak.

Futbol Gelişim Projesi'nin 2023 yılı çalışmaları tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, projenin paydaşların da büyük desteğiyle planlanan takvimde başarıyla ilerlediğini vurgulayarak, futsalın da proje kapsamına alınması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Çetin, 100 bin çocuğu futbolla buluşturma hedefiyle başlanan Futbol Gelişim Projesi'ni ülke çapında büyüterek 2024-2025 öğretim yılında 41 ile taşımak için planlamalar yaptıklarını belirtti.

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