Futbol Gelişim Projesi'nin 2023 yılı çalışmaları tamamlandı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 100 bin çocuğun futbolla buluşturulması hedeflendi.

Yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında sınıf ile beden eğitimi öğretmenlerinin yanı sıra futbol uzmanlık öğrencileri, gönüllü liderlik ve çocuk futbolu antrenör sertifikası eğitimleri alarak okullarında çalışmaya başladı.

2024 yılının Ocak ayında Trabzon, Rize ve Erzurum illerinde verilecek eğitimler ile projede ilk etap çalışmaları tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, projenin paydaşların da büyük desteğiyle planlanan takvimde başarıyla ilerlediğini vurgulayarak, futsalın da proje kapsamına alınması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Çetin, 100 bin çocuğu futbolla buluşturma hedefiyle başlanan Futbol Gelişim Projesi'ni ülke çapında büyüterek 2024-2025 öğretim yılında 41 ile taşımak için planlamalar yaptıklarını belirtti.