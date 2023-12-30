Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Sivasspor’da sezon başında Rıza Çalımbay'ın yerine teknik direktör olarak getirilen Servet Çetin dönemi sona erdi.

Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı.

Sivasspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknik direktör Servet Çetin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Çetin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

"Teşekkürler Servet Çetin. 2023-2024 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirilen değerli hocamız Servet Çetin ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

1 sezon futbolcu, 4 sezon yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığı Sivasspor'da büyük hizmetlere imza atan Servet Çetin, kişiliği ile herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanarak kulübümüzde önemli izler bırakmıştır. EMS Yapı Sivasspor çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Servet Çetin'e teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz."

Teşekkürler @servet_cetin76



2023-2024 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirilen değerli hocamız Servet Çetin ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



1 sezon futbolcu, 4 sezon yardımcı antrenör ve son olarak… pic.twitter.com/0NlqwcjZuW — EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) December 30, 2023

42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı.

Sivasspor serüveni 188 gün süren, Servet Çetin 17 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik 6 da mağlubiyet alarak 21 puan elde etti.

Gündemde Bülent Uygun var

EMS Yapı Sivasspor yönetimi iddialara göre Bülent Uygun ile görüşmelere başladı. Uygun'un teklife olumlu baktığı ve anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.