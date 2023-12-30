Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 30.12.2023 18:40

Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin ile yollarını ayırdı.

Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi
[Fotograf: AA]

Sivasspor’da sezon başında Rıza Çalımbay'ın yerine teknik direktör olarak getirilen  Servet Çetin dönemi sona erdi.

Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı.

Sivasspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknik direktör Servet Çetin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Çetin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

"Teşekkürler Servet Çetin. 2023-2024 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirilen değerli hocamız Servet Çetin ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. 

1 sezon futbolcu, 4 sezon yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığı Sivasspor'da büyük hizmetlere imza atan Servet Çetin, kişiliği ile herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanarak kulübümüzde önemli izler bırakmıştır. EMS Yapı Sivasspor çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Servet Çetin'e teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz."


42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı.

Sivasspor serüveni 188 gün süren, Servet Çetin 17 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik 6 da mağlubiyet alarak 21 puan elde etti.

Gündemde Bülent Uygun var

EMS Yapı Sivasspor yönetimi iddialara göre Bülent Uygun ile görüşmelere başladı. Uygun'un teklife olumlu baktığı ve anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Sivasspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Sevilla, Fernando Reges'in sözleşmesini feshetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:43
Ukrayna'ya düzenlenen füze saldırılarında 39 kişi öldü
19:30
Rusya'ya düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü, 108 yaralandı
19:21
Kassam Tugayları: Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdük
19:23
Berlin'de 31 Aralık'ta düzenlenecek Filistin'e destek gösterisi yasaklandı
19:08
Elektrikte ocak tarifesi belli oldu
19:02
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
Pençe Kilit'te PKK'ya ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe Kilit'te PKK'ya ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ